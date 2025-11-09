В Москве на БКЛ увеличивали интервалы движения поездов

Причиной был оказавшийся на путях человек

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Поезда на Большой кольцевой линии (БКЛ) по часовой стрелке в Москве временно ходили с увеличенными интервалами из-за человека, оказавшегося на путях. Об этом сообщали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Большой кольцевой линии (11) временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на пути", - говорилось в сообщении.

Позже в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что движение поездов на БКЛ восстановлено.

В новость внесены изменения (09:14 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.