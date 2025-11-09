Сенатор Шейкин рассказал про схему мошенников с "декларированием средств"

Таким образом злоумышленники создают иллюзию законности

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Мошенники используют схему обмана под предлогом "декларирования средств", чтобы сформировать у жертвы чувство участия в законной процедуре. Такое мнение высказал ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Ранее пенсионер в Санкт-Петербурге лишился почти 50 млн рублей из-за мошенников, которые убедили его в "необходимости декларирования средств". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

"Очередная схема, связанная с "декларированием средств", строится на том, что злоумышленники выдают себя за представителей государственных органов, чаще всего - налоговой службы, Центрального банка или правоохранительных структур. Под предлогом проверки финансов, уплаты налога или необходимости узаконить крупную сумму мошенники вынуждают человека перевести деньги на "резервный" или "безопасный" счет. Цель преступников - создать у человека впечатление, что он участвует в законной процедуре", - сказал сенатор.

При этом, подчеркнул Шейкин, особенно уязвимы пожилые люди, поскольку они зачастую привыкли доверять подобным обращениям и не столь опытны в вопросах взаимодействия с цифровыми сервисами.

В России не существует практики, когда гражданину звонят и предлагают "декларировать средства" по телефону или посредством перевода на сторонние счета, напомнил сенатор. "Все налоговые и банковские операции проходят исключительно через официальные порталы и профильные государственные учреждения", - отметил он.

Чтобы защититься от таких схем, необходимо при малейших сомнениях положить трубку и самостоятельно перезвонить в банк или в соответствующее ведомство по официальному номеру, сказал сенатор. "Молодым людям стоит объяснять своим пожилым родственникам, как работают подобные механизмы, а банкам и госструктурам - расширять программы адресного информирования клиентов о новых типах мошенничества", - добавил Шейкин.

С каждым годом, подчеркнул сенатор, преступники становятся технологичнее, но их успех по-прежнему основан на доверчивости граждан, поэтому повышение уровня цифровой грамотности - ключевой инструмент защиты россиян, наряду с техническими средствами фильтрации и блокировки подозрительных операций.