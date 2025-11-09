Sea Bridge не получил допуск на швартовку в Сочи

Паром отправился обратно в Трабзон

СОЧИ, 9 ноября. /ТАСС/. Паром Sea Bridge из турецкого Трабзона после трех с половиной суток простоя на рейде Сочи отправился в обратный путь, не получив допуска на заход в российский порт. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании "СВС шиппинг", которая является организатором и обслуживает данный маршрут, Сергей Туркменян.

"Мы получили отказ, - ответил Туркменян на вопрос о том, получено ли разрешение на заход в порт Сочи. - Ночью мы отправили паром обратно, в Трабзон".

Он уточнил, что паром прибудет в турецкий порт днем 9 ноября.

Судно вышло из Трабзона 5 ноября в 21:40 мск и встало на рейд в Сочи утром 6 ноября, ожидая согласования на заход в порт. На борту парома находятся 20 пассажиров - два гражданина Турции и 18 граждан РФ, в частном порядке купившие билеты на этот рейс. К полудню 7 ноября, по информации Туркменяна, паром получил разрешение на вход во внутренние воды РФ, а к 17:00 его осмотр был завершен. Ожидалось, что пассажиры сойдут и паром отправится в обратный рейс ориентировочно в 23:00, но этого не произошло.

Ранее паром совершил тестовый рейс из Трабзона в Сочи, но был возвращен из-за проблем с безопасностью. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что организовать необходимые процедуры в порту Сочи пока невозможно: приоритетной задачей является обеспечение безопасности всех, кто приезжает на отдых.

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном планировалось возобновить спустя 14 лет - паромы ходили с 1993 по 2011 год.