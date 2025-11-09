Перед "черной пятницей" мошенники используют схему с "отменой двойного платежа"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Мошенники в преддверии распродаж используют схему, с помощью которой пытаются убедить россиян выдать данные банковских карт под предлогом отмены якобы удвоившегося платежа на маркетплейсе. Об этом ТАСС сообщил оператор МТС.

Звонок поступает от имени продавца на маркетплейсе - фейковый предприниматель сообщает, что "технический сбой заставил систему продублировать заказ", соответственно с карты жертвы будет списана двойная сумма.

"Отменить операцию" предлагается дополнительным переводом на некий технический счет для якобы верификации либо раскрытием реквизитов карты.

"После успешного получения средств или информации о карте, мошенники высылают жертве подтверждение о якобы успешной отмене ложной операции, а после этого общение прекращается", - предупредил директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.