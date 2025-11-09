Для обучения школьников навыкам первой помощи предложили приглашать бойцов СВО

Такое обучение должно идти непрерывно, считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Уроки по оказанию первой помощи в школах должны проводить бойцы СВО, которые обладают реальными навыками. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев ("Единая Россия").

Депутат напомнил, что в программу курса школьного предмета "Основы безопасности и защиты Родины" входит блок с оказанием первой помощи. Важно, чтобы детей обучал человек увлеченный, который не будет заниматься своей работой номинально, отметил он.

"Должен прийти парень с СВО, который спасал своих братьев, ребят, парней рядом, и он расскажет [школьникам]", - сказал депутат, отметив, что реализация этой инициативы запланирована на следующий год.

По его словам, обучение навыкам первой помощи должно идти непрерывно. "Именно к этому, наверное, мы идем. Мы воспринимаем цепочку обучения первой помощи, как черепица. Она внахлест идет: со школы, на колледж и институт", - сообщил парламентарий.

Башанкаев подчеркнул, что умение оказать первую помощь должно стать базовым навыком любого гражданина. "Это должно быть сродни ношению рубашки, умению правильно держать ручку, ложку, зубы чистить. Это все, без этого уже никак. С этим надо смириться и просто надо научиться хорошей первой помощи", - отметил депутат.