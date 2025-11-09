В Мьянме сносят 148 зданий в районе мошеннического кол-центра KK Park

Сносу подлежат входящие в инфраструктуру мошеннического кол-центра жилые помещения, магазины, склады, столовые и рестораны, тренажерный зал, спа-центр и караоке-клуб

БАНГКОК, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Мьянмы сносят 148 зданий, расположенных в районе мошеннического кол-центра KK Park, рядом с границей с Таиландом. Об этом сообщило министерство информации республики.

"Правительство в соответствии с законом выявляет и депортирует иностранцев, с целью ведения мошеннической деятельности незаконно проникших на территорию КК Park в районе города Мьявади в штате Карен. <...> В районе КК Park находилось в общей сложности 148 зданий. В настоящее время 101 здание уже снесено, а оставшиеся 47 находятся в процессе сноса", - говорится в сообщении.

Сносу подлежат входящие в инфраструктуру мошеннического кол-центра жилые помещения, магазины, склады, столовые и рестораны, тренажерный зал, спа-центр и караоке-клуб. "Более 90% иностранцев, незаконно проникших в этот район и занимавшихся азартными онлайн-играми и другой преступной деятельностью, въехали в Мьянму через Таиланд. Правительство расследует и принимает меры в отношении лиц, причастных к онлайн-мошенничеству и азартным онлайн-играм не только в штате Карен, но и на северо-востоке и востоке штата Шан", - указано в заявлении ведомства.

Согласно данным мьянманских властей, с 30 января по 5 ноября 2025 года в стране было выявлено и задержано в общей сложности 10 762 нелегальных мигранта, 9 403 из которых уже депортированы через Таиланд в страны своего происхождения, а оставшиеся 1 359 человек находятся в процессе депортации.

Разгром мошеннического кол-центра

Вооруженные силы Мьянмы в октябре провели операцию близ границы с Таиландом и зачистили территорию KK Park, освободив более 2 тыс. человек. По данным таиландского МИД, более 1 тыс. иностранных граждан бежали после этого в Таиланд. Люди вброд пересекли реку Мэй, по которой проходит таиландско-мьянманская граница. Россиян среди них не оказалось. Самую большую группу составили граждане Индии, далее следовал Китай, Вьетнам, страны Африки и Центральной Азии.

Таиланд в этом году содействовал репатриации 10 тыс. иностранцев из мошеннических центров в Мьянме, большинство которых являются гражданами КНР, указали в МИД Таиланда. Согласно подсчетам ТАСС, из мошеннических кол-центров в Мьянме в течение этого года были освобождены в общей сложности шесть россиян. Трое были отправлены в Россию в рамках процедуры репатриации при содействии таиландских властей и российского посольства в Бангкоке. Двое других смогли самостоятельно покинуть Мьянму, после чего были задержаны таиландскими военными в связи с незаконным пересечением границы и впоследствии депортированы. Еще одна россиянка была репатриирована через территорию Китая.

Посол РФ в Мьянме Искандер Азизов ранее сообщил ТАСС, что несколько десятков россиян могут находиться на территории Мьянмы в мошеннических кол-центрах, куда их вывезли торговцы людьми с территории Таиланда. Он отметил, что, поскольку российские граждане попадают на территорию Мьянмы незаконно, сложно определить их точное число.