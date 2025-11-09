Минкультуры Донбасса и Новороссии договорились о проектах с "Русским центром"

В новых регионах будут проводить образовательные семинары

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Министерства культуры воссоединенных регионов РФ договорились сотрудничать с Донецкой региональной общественной организацией "Русский центр" в первую очередь в сфере образовательных проектов. Соглашения подписали на форуме "Культура единства: креативные стратегии для Донбасса и Новороссии", передает корреспондент ТАСС.

Форум, посвященный развитию культуры и креативных индустрий, прошел в Донецке. Центральным событием стала панельная дискуссия с участием замначальника Управления президента РФ по общественным проектам Александра Журавского, который назвал целью форума укрепление взаимодействия регионов Донбасса и Новороссии и активизацию их участия в мерах федеральной поддержки культуры. По его словам, одна из стратегических задач - развитие креативных индустрий.

"Мы - страна, которая живет только большими мегазадачами, мы по-мелкому не можем жить, мы в мелкотне теряемся. Поэтому, когда мы [говорим] про стратегии, мы также понимаем, что креативные индустрии растут в два-четыре раза быстрее, чем в среднем другие отрасли экономики, <...> мы понимаем, что это работа для молодых людей, мы понимаем, что это интересная, творческая работа, но для чего - для того, чтобы обеспечить будущее наших детей, для того, чтобы это будущее у них было и для того, чтобы сохранить свой суверенный статус", - сказал Журавский.

К дискуссии присоединились министр культуры ДНР Михаил Желтяков, министр культуры ЛНР Роман Олексин, министр культуры Запорожской области Светлана Назина и министр культуры Херсонской области Артем Лагойский, которые в ходе форума подписали соглашения о сотрудничестве с Донецкой региональной общественной организацией "Русский центр". "В рамках этих соглашений "Русский центр" и наши министерства, наши исторические регионы совместно обязуются организовывать и проводить образовательные семинары, это взаимодействие по обмену опытом, это взаимодействие по сохранению нашего наследия. <…> Семинары проходят для деятелей культуры в первую очередь это и сотрудники библиотек, это и клубные учреждения, это и преподаватели наших культурных учреждений, это сотрудники музеев. Темы семинаров на сегодняшний день - сохранение наших культурных ценностей", - сказала ТАСС исполнительный директор "Русского центра" Елена Евсеева.

Форум, организованный "Русским центром" и АНО "Интеграция", объединил около 120 участников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.