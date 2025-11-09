На трассе Пермь - Екатеринбург перекрыли движение

Причиной стали неблагоприятные погодные условия

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Движение на участке протяженностью более 190 км трассы Пермь - Екатеринбург перекрыто из-за снега и льда. Об этом информирует "Уралуправтодор".

Пермь - Екатеринбург - автомобильная дорога общего пользования федерального значения и является частью трассы М12 "Восток".

"На автодороге Р-242 160 км - 352 км в связи неблагоприятными погодными явлениями движение полностью перекрыто", - сказано в сообщении.

Движение ограничено от границы Пермского края и Свердловской области до Екатеринбурга. Отмечается, что водителей просят планировать свой маршрут, соблюдать дистанцию и скоростной режим.