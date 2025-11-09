В Брянске открылась выставка "Кочуй. Живи. Люби" о Ненецком округе

На экспозиции представлены предметы и фотографии, показывающие жизнь в тундре

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Выставка "Кочуй. Живи. Люби" Виктора Куликова о Ненецком автономном округе (НАО) открылась в Брянске, сообщает отделение Русского географического общества (РГО) в НАО. Здесь представлены предметы и фотографии, показывающие жизнь в тундре.

"Гости смогли не только увидеть мощные фотографии, показывающие ледяные реки и бескрайние оленьи тропы нашего региона, но и прикоснуться к живой культуре. На выставке были представлены уникальные предметы быта: от национальных кукол и оленьих шкур до ненецкого бубна и макета нарт", - указано в сообщении.

Сотрудница Этнокультурного центра НАО Светлана Попова предоставила для экспозиции канинскую паницу. Это традиционный женский костюм из цветного сукна с меховым подолом, в Канинской тундре для него характерны особые узоры.

На выставке гости могут сыграть в настольные игры: в ненецкую головоломку (или ненецкие шахматы) "Тебко" и "Сармик", а на дегустации можно было попробовать чипсы из оленины. Для педагогов на открытии провели презентацию "Хозяин бархатных рогов", ее предоставили специалисты заповедника "Ненецкий".

Как отмечают в отделении, проект - важный шаг в сотрудничестве с Брянским отделением РГО. Выставка пробудет в Брянске месяц, а затем ее покажут в разных населенных пунктах области.