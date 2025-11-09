Эпидемиологи напомнили, как избежать ботулизма перед употреблением солений

Не рекомендуется употреблять домашние консервы с признаками нарушенной герметичности

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидрасследование в связи с заражением ботулизмом шести человек в Москве и привело рекомендации по употреблению домашних солений.

"В ходе эпидемиологического расследования специалистами Управления по Москве установлено, что пострадавшие - шесть взрослых граждан из одной семьи, которые поступили в больницу с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. Семья употребляла овощной салат собственной консервации. Роспотребнадзор информирует о рекомендациях для населения по профилактике ботулизма", - говорится в сообщении управления.

Не рекомендуется употреблять домашние консервы с признаками нарушенной герметичности. "Это выпуклые (вздутые) крышки, подтеки, пена, выделение газа при открытии, неприятный или необычный запах, помутнение или изменение цвета продукта. Такие банки нужно утилизировать - не пробуйте содержимое", - отметили в управлении.

Необходимо соблюдать чистоту при приготовлении и упаковке и избегать загрязнения. Хранить домашние консервы необходимо при нужной температуре и не использовать просроченные продукты. При появлении слабости, головной боли, двоения в глазах, опущения век, затруднения глотания или речи, сухости во рту, затрудненного дыхания, тошноты, рвоты или нарушения моторики кишечника стоит незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

"Сохраните оставшиеся продукты, банки и крышки (по возможности с маркировкой) и, не выбрасывая, сообщите об этом в местное управление Роспотребнадзора или в лечебное учреждение - эти образцы могут понадобиться для лабораторного исследования и эпидрасследования", - добавили в управлении.

Ранее столичный департамент здравоохранения сообщил, что в Москве после употребления домашних солений госпитализированы шесть человек, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Все пострадавшие проживали в одной квартире и ели соленья собственного приготовления. Управление Роспотребнадзора по Москве совместно с департаментом определили продукты, которые могли послужить источником пищевого отравления. В настоящее время ведется эпидемиологическое расследование.