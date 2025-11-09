В Италии отменили мероприятие, посвященное РФ и борьбе с насаждением русофобии

РИМ, 9 ноября. /ТАСС/. Мероприятие, посвященное России и борьбе с насаждением антироссийских настроений, отменено в Италии по настоянию проукраинских политиков. Речь идет о лекции историка, писателя и публициста профессора Анджело д'Орси под названием "Русофильство и русофобия - правда", проведение которой было запланировано в Турине на 12 ноября.

В мероприятии должен был принять участие по видеосвязи работающий в Луганске итальянский журналист Винченцо Лоруссо, автор книги о русофобии в Италии.

"Моя лекция неоправданно отменена. И причины, по которым это было сделано, те же, по которым отменили выступления [дирижера] Валерия Гергиева и [оперного певца] Ильдара Абдразакова, то есть [лекция] названа "пропагандистской". И даже не узнав о содержании лекции, не совсем демократично заставили меня молчать во имя демократии, проводницей которой якобы является Европа", - написал д'Орси в своем комментарии. Об отмене он узнал из соответствующей публикации вице-председателя Европарламента Пины Пичиерно в Х. В ней она благодарит за отмену мэра Турина.

Не допустить проведения мероприятия также призывали члены Радикальной партии, которые собирались 12 ноября устроить пикет, и парламентарий, лидер партии "Действие" Карло Календа, написавший в Х о том, что сделал татуировку в виде украинского трезубца.

Д'Орси - автор более 50 трудов и публикаций, основатель исторических журналов. В конце октября он побывал в Москве на церемонии, посвященной 20-летию телеканала RT.