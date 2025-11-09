Патриарх Кирилл вручил церковные ордена Москальковой и Фадееву

Также орденом благоверного князя Даниила Московского III степени был награжден замглавы Минюста Константин Панферов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после богослужения в кафедральном соборе Христа Спасителя вручил уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и главе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву присужденные им ранее церковные ордена.

"Во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи со знаменательной датой со дня рождения Москалькова Татьяна Николаевна, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, удостаивается ордена Русской православной церкви великой княгини Елизаветы Федоровны II степени", - говорилось в прочитанном патриаршем указе.

Главе СПЧ вручили орден преподобного Сергия Радонежского II степени "во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 65-летием со дня рождения".

Также орденом благоверного князя Даниила Московского III степени был награжден замглавы Минюста Константин Панферов.