Мишустин поблагодарил служителей Церкви за самоотверженный труд в зоне СВО

Премьер-министр РФ отметил их социальную и гуманитарную миссии

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил благодарность служителям Русской православной церкви за самоотверженный труд в зоне проведения специальной военной операции, отметив их социальную и гуманитарную миссии.

"Во все времена Русская православная церковь является хранительницей традиций нашего народа, приобщает людей к духовным истокам. Активно участвует в общественной жизни, играет важнейшую роль в решении социальных задач, реализует свой созидательный потенциал в делах милосердия. Благодаря самоотверженному труду служителей Церкви воплощаются в жизнь значимые инициативы, программы и проекты", - говорится в приветственной телеграмме Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также участникам и гостям XII Общецерковного съезда по социальному служению, опубликованной на сайте кабмина.

Отдельно премьер-министр отметил работу сестер милосердия и священников в зоне СВО - они участвуют в восстановлении домов, оказывают гуманитарную помощь, поддерживают семьи с детьми, ухаживают за тяжелобольными в госпиталях и приносят духовное утешение в души страждущих. "Ваше сострадание, забота, сопереживание, отзывчивость, умение откликаться на чужую боль помогают людям бороться с недугом, справляться со сложными ситуациями", - подчеркнул он.

Глава кабмина назвал их миссию почетной, благородной и достойной уважения и признательности.

"Желаю участникам съезда полезного общения, успехов в трудах на благо России и наших граждан", - заключил он.

О съезде

Общецерковный съезд по социальному служению, являющийся крупнейшим форумом Русской православной церкви в сфере благотворительности. Он проходит в Москве 8-11 ноября под руководством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Главной темой форума стала помощь вернувшимся с фронта и их семьям и организация социальных добровольческих служб. Также будет обсуждаться помощь бездомным, зависимым и людям с инвалидностью, "особое внимание уделят служению священников, сестер милосердия и церковных добровольцев в больницах и госпиталях".