Члены РГО взошли на гору Лха к 80-летию Победы

Активисты поднялись на высоту 2 273 м

НАЛЬЧИК, 9 ноября. /ТАСС/. Восхождение на высшую точку скалистого Кочхарташ - гору Лха (Кабардино-Балкария) совершили члены молодежного клуба Русского географического общества (РГО) к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили организаторы.

"Активисты молодежного клуба РГО "Альтаир", при поддержке Министерства курортов и туризма КБР совершили восхождение на высшую точку скалистого хребта Кочхарташ - гору Лха, на высоту 2 273 м. Восхождение прошло в рамках молодежного образовательного проекта "Школа туризма и краеведения" и было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - рассказали в молодежном клубе.

В восхождении приняли участие как уже опытные, так и начинающие туристы. На вершину Лха группа поднялась со стороны перевала Актопрак, по южному травянистому склону хребта Кочхарташ.

Возле доски в камнях, по старой туристической традиции была извлечена записка от группы, которая поднималась на вершину летом и оставлена записка о новом восхождении, которую заберет следующая группа, которая поднимется на вершину.

Команда клуба "Альтаир" впервые совершила восхождение на гору Лха еще зимой 2023 года и установила на вершине памятную доску в честь героев Битвы за Кавказ 1942-1943 годов. Не так давно мемориал треснул из-за эрозии. Поэтому была изготовлена новая доска на этот раз из нержавеющей стали, которую установили взамен поврежденной.