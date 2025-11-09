Seabridge вскоре зайдет в порт Трабзона

Паром находится в водах Турции

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 9 ноября. /ТАСС/. Паром Seabridge, который совершил первый после многолетнего перерыва рейс из турецкого Трабзона в Сочи, но не получил разрешения на заход в российский порт, находится в территориальных водах Турции. Он прибудет в порт Трабзона в течение одного-двух часов, сообщил ТАСС представитель турецкой агентской компании Liderline Мустафа Чакыр.

"Паром Seabridge находится в территориальных водах Турции, ожидаем его прибытие в порт Трабзона в течение часа - двух", - сказал он.

По словам Чакыра, компания компенсирует расходы пассажиров и отправит их к месту назначения. "Мы оформим и оплатим билеты к месту назначения наших пассажиров", - отметил он, добавив, что пока преждевременно говорить о планах Liderline на новые рейсы. "Таких планов у нас сейчас нет. Завтра - послезавтра компания распространит официальное заявление в связи с произошедшим", - сообщил Чакыр.

Он добавил, что рейс был согласован, в том числе по линии Минтранса Турции.

Паром вышел из Трабзона 5 ноября в 21:40 мск и встал на рейд в Сочи утром 6 ноября, ожидая согласования на заход в порт. На борту находятся 20 пассажиров: 2 гражданина Турции и 18 - России.

Судно совершило тестовый рейс из Трабзона в Сочи, но было возвращено из-за проблем с безопасностью. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что организовать необходимые процедуры в порту Сочи пока невозможно: приоритетной задачей является обеспечение безопасности тех, кто приезжает на отдых.

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном планировалось возобновить спустя 14 лет - суда ходили с 1993 по 2011 год.