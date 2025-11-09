Победителем Чемпионата РФ по программированию БАС стала участница из Петербурга

ПЕРМЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Программист из Санкт-Петербурга Екатерина Кочеткова стала победителем Чемпионата России по программированию беспилотных авиационных систем (БАС), который прошел в технопарке Morion Digital в Перми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе технопарка.

Второе и третье место в соревнованиях заняли участники из Владимирской области Никита Поздняков и Артем Григорьев.

В Перми также прошло Первенство России по программированию БАС, где победителем стал участник из Санкт-Петербурга Григорий Ушаков. Второе место в соревнованиях занял Евгений Назаров из Московской области, а третье - Матвей Матвиенко из Белгородской области.

"Мы были первыми в России, кто разработал методологию проведения соревнований по совершенно новой дисциплине - спортивное программирование беспилотных авиасистем. Мы старались сделать ее в лучших традициях спорта - зрелищной и захватывающей. Год назад при поддержке Федерации спортивного программирования и Министерства спорта Пермского края мы провели первые всероссийские соревнования по этой дисциплине - "Парма БАС". Затем, в апреле, мы успешно организовали Кубок России, а сегодня - Чемпионат и Первенство страны. Уровень спортсменов стремительно растет, и мы целенаправленно выращиваем будущих "супер-программистов". Наша цель - переход от оператора дрона, ограниченного человеческим фактором, к программисту автономных систем, способных решать задачи без прямого управления", - сказал исполнительный директор Пермской краевой Федерации спортивного программирования Евгений Хрычкин.

Финал соревнований проходил в Перми с 7 по 9 ноября, участие в нем приняли 20 спортсменов из 12 регионов страны: Белгородской, Владимирской, Иркутской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Самарской, Ульяновской областей, Донецкой Народной Республики, Санкт-Петербурга и Москвы. В финале спортсмены соревновались на отечественном симуляторе компании "Геоскан". Победители разделили призовой фонд в 300 тыс. рублей. Победитель Чемпионата - Екатерина Кочеткова - также выполнила норматив мастера спорта России.

Финал соревнований проходил в открытом формате - посетители могли посетить выставку инновационных решений, пленарную дискуссию "Автономные БАС: от спорта к реальной экономике", а также наблюдать за финальными попытками участников с визуализацией кода на больших экранах.