Излишки воды для отопительной системы Донецка направили на водоснабжение

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% нужного объема для снабжения жителей

ДОНЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Излишки воды, предназначавшейся для отопительной системы Донецко-Макеевской агломерации, перенаправили в системы водоснабжения, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Не везде, но по ряду наших районов Донецко-Макеевской агломерации зафиксировано увеличение количества воды, которая подается. За счет чего? За счет того, что мы наполняли систему к отопительному сезону, сейчас эту воду перенаправили уже непосредственно в системы для водоснабжения. Это не столь ощутимо и не для всех сразу, как мы рассчитываем в декабре, после переброски водовода. Но тем не менее это тоже вносит свои положительные какие-то изменения", - сказал он в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля было объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу воды раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.