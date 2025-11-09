Патриарх Кирилл порекомендовал молиться о благополучии семей 1 июня

Предстоятель РПЦ предложил создать литургические тексты этого молебна для общецерковного употребления

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл порекомендовал совершать молебны о благополучии семей в День защиты детей и предложил создать литургические тексты этого молебна для общецерковного употребления. Об этом он заявил на проходящем 9 ноября в зале церковных соборов храма Христа Спасителя XII Общецерковном съезде Русской православной церкви по социальному служению.

"Уже второй год по инициативе радио "Вера" и Синодального отдела по благотворительности в России проходит неделя семьи. Получает постепенное распространение добрая практика совершения молебнов о благополучии семей. Такие молебны можно рекомендовать проводить во всех епархиях в день первого июня, когда во всем мире отмечается День защиты детей. Полагаю необходимым передать рассмотрение этого вопроса в профильную комиссию межсоборного присутствия с тем, чтобы по результатам работы Синодальная богослужебная комиссия могла бы составить соответствующий перечень определенных действий, а также, может быть, и написать литургические тексты для общего церковного употребления", - сказал предстоятель Русской православной церкви в своем приветственном слове участникам съезда.

Общецерковный съезд по социальному служению - крупнейший форум Русской православной церкви в сфере благотворительности - проходит в Москве 8-11 ноября под руководством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Главной темой форума является помощь вернувшимся с фронта и их семьям и организация социальных добровольческих служб. Также будет обсуждаться помощь бездомным, зависимым и людям с инвалидностью, "особое внимание уделят служению священников, сестер милосердия и церковных добровольцев в больницах и госпиталях".