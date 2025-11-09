Под Геническом разбили "Сад памяти" из 80 кленов в честь Дня борьбы с фашизмом

В высадке приняли участие представители региональной власти, студенты и волонтеры, ветераны СВО, а также гендиректор Московского зоопарка

ГЕНИЧЕСК, 9 ноября. /ТАСС/. Сад из 80 молодых кленов высадили в Херсонской области у Мемориала защитникам Арабатской стрелки, оборонявшим подступы к Крыму в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие организовано АНО "Сад памяти" в рамках миссии, реализуемой АНО "Сад памяти" в исторических регионах, и филиалом фонда "Защитники Отечества" в Херсонской области в честь Международного дня борьбы с фашизмом и антисемитизмом.

"Неслучайно выбрана дата и место для высадки очередного сада. Здесь мы можем наблюдать связь поколений. Молодые люди высаживают деревья на территории мемориала, который посвящен Великой Победе. Желаем, чтобы все жители Херсонской области принимали участие в наших мероприятиях, высаживали деревья, потому что дерево - это символ жизни, а мирная жизнь у нас не за горами", - сказал ТАСС заместитель генерального директора АНО "Сад памяти" Александр Краснощеков.

В высадке кленов приняли участие представители региональной власти, студенты и волонтеры, ветераны специальной военной операции и их близкие, а также гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. "Для Московского зоопарка и для меня лично большая честь принимать участие в такой важной акции, как "Сад памяти", потому что эти деревья высаживаем в честь наших героев, наших защитников. Пусть эти деревья будут символом стойкости и мужества. Я уверена, что фашизм будет побежден", - сказала ТАСС Акулова.

Министр природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области Николай Быстрянцев в беседе с ТАСС напомнил, что акции по высадке деревьев проводятся в Херсонской области уже третий год. "Проводим их с большой регулярностью, каждый год вовлекаются все больше людей как из Херсонской области, так и гости регулярно приезжают. Акции планируем расширять до тех пор, пока Херсонская область не станет одним из самых зеленых регионов на юге России", - подчеркнул Быстрянцев.

В завершении акции участники возложили цветы к мемориалу защитникам Арабатской стрелки.

Международная акция "Сад памяти" проводится с 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Основная цель акции - высадка 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.