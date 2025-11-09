Пушилин: коммунальщики ДНР показали лучшую готовность к зиме за последние годы

Специалисты подготовили к отопительному сезону 1012 из 1015 котельных в республике

ДОНЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Специалисты "Донбасстеплоэнерго" подготовили к отопительному сезону 1012 из 1015 котельных в Донецкой Народной Республике (ДНР), которые находятся на балансе предприятия - это лучший показатель готовности региона к зиме за последние несколько лет, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Сейчас из 1015 котельных, которые стоят на балансе "Донбасстеплоэнерго", 1012 работают в штатном режиме. Это очень хороший показатель, и я вам так скажу, это самый лучший показатель за последние годы, который у нас получался. Это благодаря той слаженной работе и министерства строительства и ЖКХ ДНР, и "Донбасстеплоэнерго", и "Воды Донбасса", - сказал он в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.

Пушилин уточнил, что добиться таких показателей удалось в том числе благодаря помощи федеральных властей и регионов-шефов. Для оперативного устранения аварий на теплосетях создано 230 бригад, в которых состоят более 1 тыс. коммунальщиков.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% нужного объема из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля объявлено о сокращении подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса. Дефицит воды также осложняет теплоснабжение населения.