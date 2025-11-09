Прибывший из Сочи паром Sea Bridge находится на входе в порт Трабзона

До 17:00 мск судно должно пришвартоваться в порту

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

АНКАРА 9 ноября. /ТАСС/. Паром Sea Bridge, который совершил первый после многолетнего перерыва рейс из Турции в Сочи, но не получил разрешения на заход в российский порт, находится на входе в гавань Трабзона. Об этом свидетельствуют данные сервиса Marinetraffic.

Как сообщил ТАСС представитель турецкой агентской компании Liderline, обслуживающей этот рейс, Мустафа Чакыр, до 17:00 мск с учетом маневрирования судно должно пришвартоваться в порту. По его словам, компания компенсирует расходы пассажиров, которые вернулись на пароме, и отправит их к месту назначения, оформив и оплатив все необходимые билеты.

Паром вышел из Трабзона 5 ноября в 21:40 мск и встал на рейд в Сочи утром 6 ноября, ожидая согласования на заход в порт. На борту находятся 20 пассажиров: 2 гражданина Турции и 18 - РФ.

Судно совершило тестовый рейс, но было возвращено из-за проблем с безопасностью. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что организовать необходимые процедуры в порту Сочи пока невозможно: приоритетной задачей является обеспечение безопасности тех, кто приезжает на отдых.

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном планировалось возобновить спустя 14 лет - суда ходили по этому маршруту с 1993 по 2011 год.