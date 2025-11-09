Первая в Донбассе и Новороссии школа креативных индустрий откроется в 2026 году

Ее откроют в ДНР на базе Шахтерского киноколледжа им. Ханжонкова

ДОНЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Школа креативных индустрий (ШКИ) с шестью студиями откроется на базе Шахтерского колледжа кино и телевидения им. Ханжонкова в ДНР в сентябре 2026 года, сообщил ТАСС вице-премьер республики Кирилл Макаров на форуме "Культура единства: креативные стратегии для Донбасса и Новороссии".

"Открываем школу креативных индустрий на базе Шахтерского киноколледжа им. Ханжонкова. Пилотный, получается, проект. Из нескольких регионов Российской Федерации наша Донецкая Народная Республика взяла на себя такие обязательства. Шесть студий как раз по производству в области киноиндустрии и воспитанию в дальнейшем специалистов креативных индустрий на базе колледжа. <…> Важно отметить, что до гражданского конфликта 2014 года власти Украины хотели закрыть колледж, потому что не понимали его перспектив, насколько он нужен, важен", - сказал Макаров.

Он добавил, что открытие запланировано на сентябрь 2026 года. ШКИ будет включать шесть студий: звукорежиссуры и звукового дизайна, фото- и видеопроизводства, анимации и 3D графики, дизайна, электронной музыки, интерактивных цифровых технологий. Присутствовавший на форуме статс-секретарь - заместитель министра культуры Жанна Алексеева отметила, что это будет первое в Донбассе и Новороссии подобное учреждение. "За вами большая ответственность, потому что это будет пример для других наших трех регионов по созданию таких школ креативных индустрий. Почти 80 млн рублей из федерального бюджета уже в проекте бюджета есть, они предусмотрены вам на 2026 год. <…> Самое главное, что эти школы как раз максимально содержат шесть студий - вы берете самый крупный проект", - обратилась Алексеева к Макарову на заседании межведомственного совета по креативным индустриям, который прошел в рамках форума.

По ее словам, создание школы позволит донецкой молодежи понять, что такое креативные индустрии, получить образование и профессию в этой сфере, привнести в культуру свое видение творчества.

Школу креативных индустрий в Шахтерске создадут по федеральному проекту "Придумано в России".