В России предложили создать брачное агентство для участников СВО

Руководитель "Комитета семей воинов Отечества" Юлия Белехова подчеркнула, что создание агентства поможет повысить эффективность реабилитации бывших бойцов

Редакция сайта ТАСС

НОВЫЙ УРЕНГОЙ /Ямало-Ненецкий автономный округ/, 9 ноября. /ТАСС/. Руководитель "Комитета семей воинов Отечества" Юлия Белехова предложила создать брачное агентство, которое будет помогать одиноким участникам специальной военной операции найти себе пару. Такую идею она озвучила в ходе форума волонтеров и гражданских активистов "Патриоты Урала" в Новом Уренгое.

"Первый психолог для тех, кто возвращается с СВО, это семья. Есть ребята, у которых нет семьи, значит, надо помочь, <…> надо что-то делать. <…> Это серьезно, потому что при хорошей женщине у мужчины всегда все получится: и реабилитация, и социализация, и трудоустройство, и многое другое. Это предложение, которое актуально", - заявила она.

Она подчеркнула, что создание брачного агентства поможет повысить эффективность реабилитации бывших бойцов. В свою очередь полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога предложил проработать проект данной идеи. "[Надо] создать свадебное агентство. <…> Сделайте какие-то предложения, алгоритмы, что вы видите, как вы это видите. <…> Сделайте проект", - сказал Жога.

Форум "Патриоты Урала" был инициирован Жогой для налаживания взаимодействия между волонтерами, помогающими бойцам СВО и их семьям, и властями. Первые три форума прошли в Верхней Пышме Свердловской области, Миассе Челябинской области и Екатеринбурге, собрав добровольцев. Четвертый форум стартовал в Новом Уренгое, его основные направления - медиаволонтерство и информационная поддержка СВО, социальное проектирование и грантовая поддержка волонтерских инициатив.