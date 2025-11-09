ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Сотрудники МВД России отмечают 10 ноября профессиональный праздник

Праздник был утвержден указом президента РФ 14 лет назад
Редакция сайта ТАСС
21:03

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Профессиональный праздник - День сотрудника органов внутренних дел - отмечают российские полицейские. Он был утвержден указом президента РФ 14 лет назад. До реформы МВД в 2011 году, когда милицию переименовали в полицию, он назывался Днем российской милиции, а с 1962 по 1991 год - Днем милиции.

День сотрудника органов внутренних дел не просто праздник, но и время подведения промежуточных итогов года. Так, согласно статистическим данным МВД о состоянии преступности за январь - сентябрь 2025 года, количество зарегистрированных в России преступлений уменьшилось на 5,4%. Меньше стало разбоев, грабежей, краж, в том числе квартирных, угонов автомобилей, мошенничеств всех видов.

Преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, зарегистрировано на 7,4% меньше, чем в январе - сентябре прошлого года. При этом количество дистанционных краж снизилось на 19,2%, дистанционных мошенничеств - на 5,1%, а преступлений в сфере компьютерной информации - на 37,5%. Кроме того, меньше стало преступлений, совершенных в пьяном виде, а также ранее судимыми гражданами.

Как отметила накануне праздника официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале, российские полицейские "несут круглосуточно службу, рискуют каждый день и приходят на помощь тем, кто попал в беду". 

