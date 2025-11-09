ТАСС: погибший в ДТП криптобизнесмен Долгих имеет около 230 неоплаченных штрафов

Сумма задолженности превышает 1,3 млн рублей, сообщили в правоохранительных органах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Погибший в ДТП на Международном шоссе на севере Москвы криптобизнесмен Алексей Долгих имеет около 230 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, сумма которых превышает 1,3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Задолженность у Долгих большая, значительная часть - неоплаченные штрафы ГИБДД, их порядка 230. Сумма превышает 1,3 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Как следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС, в отношении Долгих открыто 240 исполнительных производств, среди них штрафы ГИБДД, задолженность по кредитам и другие.

ДТП на 1-м км Международного шоссе произошло в ночь на 9 ноября. Автомобиль Lamborghini врезался в дорожное ограждение, затем опрокинулся и загорелся. В результате аварии погибли два человека, еще двое пострадали. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в ДТП погиб криптобизнесмен Алексей Долгих. Причиной автокатастрофы могло стать превышение скорости водителем.