В МВД назвали фразы, позволяющие вычислить мошенников с дипфейками

Среди этих фраз есть "У меня проблемы, помоги" и "Это срочно, переведи на эту карту"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Мошенники в схемах с использованием дипфейков для получения кода от "Госуслуг" задействуют определенный набор фраз, знание которых позволит не стать жертвой обмана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ, в ответ на соответствующий запрос агентства.

По данным МВД, к ним относятся фразы: "Мама / папа, я в беде, срочно нужны деньги", "У меня проблемы, помоги" и "Это срочно, переведи на эту карту". Кроме того, мошенники используют дипфейки начальников. В таком случае маркером мошенников может стать фраза: "Это ваш руководитель, в связи с проверкой с вами сейчас будет связываться сотрудник ФСБ, обязательно с ним поговорите".

"Если вы слышите любую из этих фраз - прекращайте общение", - призвали в пресс-центре, напомнив, что никому и никогда нельзя сообщать коды из СМС.