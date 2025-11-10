На Камчатке мэрия заплатит крупный штраф за свалку в популярной турлокации

Сумма штрафа составила почти 3 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Штраф в размере почти 3 млн рублей заплатит мэрия Петропавловска-Камчатского по решению суда за свалку в районе Халактырского пляжа - популярной туристической локации в регионе. Об этом сообщает пресс-служба краевого Арбитражного суда.

В июне прошлого года сотрудники Росприроднадзора обследовали Халактырский пляж в поселке Заозерный. Сотрудники ведомства обнаружили масштабную свалку из автомобильных покрышек, бутылок, канистр из-под масла, строительного мусора и других отходов. Свалка занимала более 5 тыс. кв. м. Надзорный орган обратился в суд.

"Суд установил, что именно органы местного самоуправления несут ответственность за организацию мероприятий по охране окружающей среды, обращению с отходами и содержание земельных участков, собственность на которые не разграничена. По мнению суда, в данном случае загрязнение окружающей среды произошло не в результате непосредственных действий ответчика по загрязнению окружающей среды, а в результате бездействия возложенных на него законом обязанностей в области обеспечения охраны окружающей среды. Размер ущерба был рассчитан Росприроднадзором и в ходе судебного разбирательства был уменьшен с почти 6 до почти 2,9 млн рублей", - говорится в сообщении суда.

Сумма по решению суда будет взыскана с ответчика.

Халактырский пляж - популярная туристическая локация на Камчатке на берегу Тихого океана. Он известен своим черным вулканическим песком, аналога которому нет нигде в мире.