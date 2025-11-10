Защита бизнесмена Кана просит закрыть уголовное дело, настаивая на его смерти

Адвокаты предпринимателя уже заявляли о его смерти в феврале 2023 года, но представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, ссылаясь на отсутствие юридического подтверждения такой информации

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноября. /ТАСС/. Сторона защиты бизнесмена Олега Кана, обвиняемого в контрабанде живого краба на 2,6 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов, заявила ходатайство о прекращении уголовного дела, передает корреспондент ТАСС из зала Фрунзенского районного суда Владивостока. В качестве причины этого шага названа якобы смерть Кана.

"В соответствии со статьей 119 УПК РФ защита заявляет в настоящее ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со смертью подсудимого", - сказал адвокат Максим Белянин.

По данным следствия, Кан, как лидер преступного сообщества, с 2014 по 2019 год контрабандно поставлял с соучастниками за рубеж краба, общая масса поставок превысила 3 тыс. тонн стоимостью 2,6 млрд рублей.

26 апреля 2024 года Приморский краевой суд заочно приговорил Кана к 17 годам колонии по другому уголовному делу - за убийство по найму. Суд постановил исчислять срок наказания Кана со дня фактического задержания на территории РФ либо с момента его передачи представителям РФ. По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры, в 2010 году Кан организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, по его подозрению, к покушению на его жизнь.

Ранее защита Кана заявила о смерти предпринимателя в феврале 2023 года. Представитель Генпрокуратуры во время заседания назвал тезис защиты о смерти Кана инсценировкой, ссылаясь на отсутствие юридического подтверждения этого события. Решением суда бизнесмену была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.