Суд в Приморье отложил рассмотрение дела бизнесмена Кана до 17 ноября

Мужчину обвиняют в контрабанде живого краба на 2,6 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноября. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока отложил рассмотрение уголовного дела против бизнесмена Олега Кана, обвиняемого в контрабанде живого краба на 2,6 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов, на 17 ноября, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Судебное заседание откладывается на 17 ноября", - сказала председательствующая судья.

Адвокат Кана заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с якобы смертью бизнесмена. На судебном заседании также было представлено письмо сестры Кана Ан Сун Дя, которая не возражала против прекращения дела. Однако обвинение просило отложить рассмотрение этого ходатайства в связи с противоречиями в документах и необходимостью получения мнения иных близких родственников подсудимого.

По данным следствия, Кан, как лидер преступного сообщества, с 2014 по 2019 год контрабандно поставлял с соучастниками за рубеж краба, общая масса поставок превысила 3 тыс. тонн стоимостью 2,6 млрд рублей.

26 апреля 2024 года Приморский краевой суд заочно приговорил Кана к 17 годам колонии по другому уголовному делу - за убийство по найму. Суд постановил исчислять срок наказания Кана со дня фактического задержания на территории РФ либо с момента его передачи представителям РФ. По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ, в 2010 году Кан организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, по его подозрению, к покушению на его жизнь.

Ранее защита Кана заявила о смерти предпринимателя в феврале 2023 года. Представитель Генпрокуратуры во время заседания назвал тезис защиты о смерти Кана инсценировкой, ссылаясь на отсутствие юридического подтверждения данного события. Решением суда бизнесмену была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.