В ОП предложили сделать проезд в транспорте бесплатным для детей до 14 лет

Заместитель секретаря Общественной палаты считает, что эта мера поможет поддержать семьи и повысить доступность различных занятий

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Проезд в общественном транспорте для детей до 14 лет должен быть бесплатным, эта мера позволит повысить мобильность подрастающего поколения и поддержит семьи с детьми. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

"Проезд в общественном транспорте для детей до 14 лет должен быть бесплатным. Не понимаю, как штрафовать ребенка 7-12 лет [за безбилетный проезд]. Я считаю, что лучше немножко увеличить тарифы для взрослых, но дети пусть ездят бесплатно", - сказал Гриб.

Он отметил, что отмена оплаты проезда для детей с семи лет станет поддержкой семей и повысит доступность различных занятий. "Важна социальная мобильность детей: спортивные секции, кружки, школа и плюс поддержка семей с детьми. Тоже очень важно", - сказал Гриб.

По его словам, подростки в России могут начать зарабатывать с 14 лет, поэтому целесообразно предоставлять детям право бесплатного проезда до этого возраста. "Поэтому предлагаю весь общественный транспорт до 14 сделать бесплатным на всей территории РФ. Тарифы повысить для взрослых, но для детей сделать полностью бесплатным, как в ряде стран мира", - сказал Гриб.