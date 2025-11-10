Финалы Национальной технологической олимпиады Junior стартуют 10 ноября

Соревнования пройдут в 64 регионах России

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Финальные инженерные соревнования для учеников 5-7 классов Национальной технологической олимпиады Junior (НТО Junior) стартуют 10 ноября в 64 регионах России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

"В России стартуют финалы Национальной технологической олимпиады Junior, командных инженерных соревнований для школьников 5-7 классов, которые организует Кружковое движение НТИ совместно с президентской платформой "Россия - страна возможностей". Приглашения в заключительный этап получили 4 950 участников. Соревнования пройдут с 10 по 18 ноября в 64 регионах страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2025 году юниоры соревнуются по семи технологическим сферам: виртуальная реальность, искусственный интеллект, компьютерные игры, космос, роботы, среда обитания и новое направление - киберфизические системы. Каждая из них включает серию инженерных испытаний, объединенных одной легендой, которая поможет участникам увидеть, как технологии связаны с жизнью, наукой и профессиями будущего.

"НТО Junior позволяет школьникам сделать первый шаг в большую технологическую команду страны и делает их частью масштабного олимпиадного движения. Всего в этом году заявки на соревнования подали 23 990 школьников из 86 регионов России, а также из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Монголии", - отметил ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов.

Каждый день заключительного этапа НТО Junior будет посвящен одному направлению. Так, 10 ноября финалисты сферы "Технологии и космос" будут проектировать конвейер для производства космических аппаратов. Их ждет работа с 3D-моделями инженерных деталей, программирование контроллеров и датчиков и разработка электросхем для элементов конвейера. В течение недели также планируются задания по созданию виртуальной инженерной модели солнечной энергостанции, анализу состояния загрязненного водоема, написанию программы для прототипа межпространственного коммуникатора. Помимо этого, ребята разработают уровень для мини-игры и покажут свои умения в работе с VR-технологиями.

"В этом сезоне финалы впервые примут восемь новых площадок: в Белгородской, Курской и Сахалинской областях, Краснодарском крае, а также в Республиках Бурятия, Мордовия, Татарстан и Кабардино-Балкарской Республике. Инженерное и технологическое образование активно развивается по всей России: все больше школ, педагогов и учеников становятся частью движения, которое формирует культуру творчества, командной работы и интереса к современным технологиям", - отметил генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

О наградах

Победителей и призеров НТО Junior наградят дипломами для портфолио достижений. Школьники также получат преимущества при участии в следующем сезоне олимпиады и возможность стать частью новых технологических проектов и инициатив Кружкового движения НТИ. Итоги седьмого сезона олимпиады подведут 21 ноября. По результатам заключительного этапа лучшие команды каждой сферы смогут попасть на слет НТО Junior, который состоится в конце декабря в Московской области.

НТО Junior является частью Национальной технологической олимпиады, которая проводится при координации Министерства науки и высшего образования совместно с президентской платформой "Россия - страна возможностей" в рамках национального проекта "Молодежь и дети", при поддержке Движения Первых, Агентства стратегических инициатив и АНО "Платформа НТИ". Проектный офис олимпиады развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Кружкового движения НТИ. С момента запуска НТО Junior в 2019 году в соревнованиях приняли участие более 140 тыс. школьников 5-7 классов.