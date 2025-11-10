Кабмин одобрил поддержку волонтеров, сохраняющих память о жертвах нацистов

Инициатива предполагает поправки к законам "О благотворительной деятельности" и "О некоммерческих организациях"

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство без каких-либо замечаний поддержало законопроект о помощи волонтерам, которые сберегают память о жертвах геноцида советского народа, устроенного нацистами в годы Великой Отечественной войны. Официальный отзыв кабмина есть в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает", - говорится в документе.

Инициатива Ольги Занко, Ирины Яровой, Артема Бичаева и других депутатов от "Единой России" предполагает поправки к законам "О благотворительной деятельности (волонтерстве)" и "О некоммерческих организациях".

Предлагается включить сохранение памяти о жертвах геноцида советского народа в число целей волонтерского движения. Кроме того, "проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных захоронений останков и непогребенных останков жертв геноцида советского народа и установление их имен", квалифицируется как социально ориентированная некоммерческая деятельность.

"Принятие законопроекта распространит на граждан и организации, которые помогают в увековечении памяти жертв геноцида советского народа, меры поддержки, предусмотренные действующим законодательством для социально ориентированных НКО и волонтеров, и станет составляющей комплекса мер по защите исторической памяти и национальной безопасности, реализуемых в РФ", - поясняли парламентарии.

Инициатива направлена на реализацию подписанного президентом РФ Владимиром Путиным в апреле закона "Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", который вступит в силу с нового года. Он квалифицирует как геноцид действия нацистов в годы Великой Отечественной и требует увековечения памяти жертв - через поисковую работу, сооружение мемориалов, открытие музеев, публикации материалов по теме.