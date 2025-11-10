"Сравни": почти 50% россиян готовы уволиться из-за токсичной атмосферы на работе

Уровень заработной платы важным фактором назвали 37% опрошенных

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Почти 50% опрошенных россиян заявили, что готовы уйти с работы в случае токсичной атмосферы в коллективе. Для большинства при выборе места работы ключевым фактором остается не уровень зарплаты, а психологический комфорт. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом "Сравни" (есть у ТАСС).

Согласно исследованию, 46% респондентов назвали дружелюбный и поддерживающий коллектив самым важным фактором при выборе работы. Уровень заработной платы оказался на втором месте - его отметили 37% опрошенных. Возможности профессионального роста и наличие социального пакета указали по 5% участников опроса.

Причиной для увольнения токсичную атмосферу назвали также 46% респондентов. На втором месте - низкая зарплата и отсутствие перспектив развития (29%), на третьем - чрезмерная загруженность и переработки (7%).

Баланс между работой и личной жизнью критичен для 87% участников исследования: 48% считают его крайне важным, еще 39% - скорее важным. При этом 82% респондентов предпочитают долгосрочную работу в одной компании, а 12% готовы менять место работы каждые два-три года.

Опрос проведен "Сравни" в октябре среди более чем 1,5 тыс. пользователей платформы из всех федеральных округов России.