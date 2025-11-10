В Улан-Удэ спортивной школе присвоили имя Героя РФ Тайгиба Толбоева

Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Шутенков

УЛАН-УДЭ, 10 ноября. /ТАСС/. Имя Героя Российской Федерации, летчика-испытателя Тайгиба Толбоева, более 30 лет проработавшего на Улан-Удэнском авиационном заводе, присвоено спортивной школе №16 "Забайкалец" в столице Бурятии. Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Шутенков.

"Подписал распоряжение <…>. Об этом просили жители нашего города. <...> Тайгиба Омаровича не стало в 2021 году, но память об этом выдающимся человеке останется в нашем городе. Мы гордимся тем, что он жил и работал в нашем Улан-Удэ. И для воспитанников спортивной школы №16 он всегда будет ярким примером служения Отечеству", - написал в своем Telegram-канале Шутенков.

Заслуженный летчик-испытатель Тайгиб Толбоев в конце 1980-х пришел на Улан-Удэнский авиазавод, где проработал более 30 лет. Освоил и испытал более 36 типов самолетов и вертолетов, на его счету 40 боевых вылетов. В 2006 году Тайгибу Толбоеву вручили медаль "Золотая звезда Народного героя Дагестана", а 9 мая 2007 года за мужество при испытании новой авиатехники ему присвоено звание Героя РФ. Летом 2020 года он стал почетным гражданином Бурятии.