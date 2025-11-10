Politico: Нью-Йорк готовится к вводу нацгвардейцев

Губернатор штата Кэти Хокул распорядилась проводить встречи с представителями сил правопорядка, бизнесменами и активистами, чтобы противостоять вмешательству федеральных властей

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка на протяжении нескольких недель готовят план на случай указа президента США Дональда Трампа об отправке войск Национальной гвардии в город. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул распорядилась проводить встречи с представителями сил правопорядка, предпринимателями и активистами, чтобы противостоять вмешательству федеральных властей. На предстоящих совещаниях ожидается присутствие священнослужителей и ветеранов.

Хокул, утверждают источники, хочет снизить уровень насилия и вандализма в городе, поскольку высокие показатели преступности могли бы стать предлогом для Трампа, чтобы отправить силовиков в Нью-Йорк, как это произошло в Лос-Анджелесе. Потенциальный ввод нацгвардейцев в город также связывают с возможной реакцией Трампа на победу демоката Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка.