Экспозицию об освоении севера Новой Земли в 1930-х и 1940-х гг. создадут на мысе Желания

АРХАНГЕЛЬСК, 18 ноября. /ТАСС/. Экспозицию об освоении северной части Новой Земли и об архипелаге в годы Великой Отечественной войны создадут на мысе Желания, рассказал ТАСС научный сотрудник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка "Русская Арктика" Александр Хатанзейский.

О сроках создания экспозиции пока не сообщается, мыс Желания на архипелаге Новая Земля является труднодоступной территорией, куда можно добраться только водным транспортом летом, из-за сложной ледовой обстановки не всегда возможна высадка.

"Упор будет сделан на освоении территории в 1930-х годах, а также на годы Великой Отечественной войны. Сохранились фотографии, есть подъемный материал, нам есть что представить", - сказал Хатанзейский.

Гидрометеостанция "Мыс Желания" была основана в 1931 году, здесь сохранился комплекс ее строений, в том числе жилые дома и другие деревянные сооружения, а также ЦУБы - цельнометаллические унифицированные блоки. Это мобильные дома цилиндрической формы без углов, они использовались для проживания в экстремальных условиях севера. В середине 1980-х на станции жили и работали около 30 человек, в 1997 году после пожара она была законсервирована, сейчас на мысе работает автоматическая метеостанция.

Великая Отечественная война на севере Новой Земли

На мысе Желания сохранилась сеть оборонительных сооружений времен Великой Отечественной войны, их выявлено более 50. Дзоты, доты, огневые позиции расположены в разных частях мыса. Они появились после 25 августа 1942 года, когда к метеостанции "Мыс Желания" подошла немецкая подлодка и открыла огонь. Были разрушены метеодом, библиотека и архив, где сгорели данные метеонаблюдений за предыдущие годы, при этом полярники не пострадали. После нападения они создали систему укреплений из дерева и камня, которые в неплохом состоянии сохранились до сих пор.

"Сами объекты сохранились, природа их консервирует достаточно хорошо. На мысе была арктическая уборка, все приведено в порядок. И эти деревянные сооружения, землянки мы стараемся не трогать, чтобы не навредить им. При низких температурах дерево неплохо сохраняется. В целом у нас все аутентичное, все сохранилось с тех лет. Вот, например, коллеги из национального парка "Угра" у себя проводили реконструкцию, восстанавливали по архивным данным. У нас, в отличие от них, все с времен войны сохранилось", - пояснил собеседник агентства.

История Великой Отечественной войны в Арктике остается малоизвестной страницей. В визит-центре нацпарка на мысе Желания размещены информационные стенды, где можно прочитать об арктических сражениях. "Например, про бой подлодок советской С101 и немецкой U639 28 августа 1943 года, когда удалось потопить немецкую подлодку. И она лежит до сих пор где-то неподалеку от Спорого Наволока. До сих пор не обнаружено точное место", - отметил историк.

Спорый Наволок - это южный мыс бухты Ледяная Гавань, омывается Карским морем. Неподалеку от него 27 июля 1943 года немецкая подлодка потопила гидрографическое судно "Академик Шокальский", точное место также до сих пор не установлено.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. Территория нацпарка является одной из самых труднодоступных не только в России, но и в мире.