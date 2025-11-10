Сильные волны и ураганный ветер ожидают у берегов Курил

ХАБАРОВСК, 10 ноября. /ТАСС/. Синоптики предупредили об ураганном ветре и сильных волнах у берегов Курильских островов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"По информации сахалинского управления Росгидромета, утром и днем 11 ноября в Курильском районе ожидается ветер 22-27 м/c, порывы 33-35 м/с (ураган)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, ночью 11 ноября у охотоморского побережья Итурупа прогнозируются сильные волны высотой четыре метра и более. Явление сохранится до вечера.

Спасатели рекомендуют не покидать пределы населенных пунктов без особой необходимости, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и линии электропередачи, отложить выезды на рыбалку, охоту, туристические походы.