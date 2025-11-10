Politico: ЕС намерен ослабить регламент защиты данных для развития ИИ

Эти послабления позволяют компаниям законно обрабатывать категории данных, такие как религиозные и политические убеждения человека, его этническая принадлежность или данные о состоянии здоровья

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Чиновники Евросоюза рассматривают возможность упростить Общий регламент по защите данных сообщества (GDPR) для ускорения развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на законопроект.

По его данным, предусматриваются послабления для компаний, работающих в сфере ИИ. Эти послабления позволяют им законно обрабатывать специальные категории данных, такие как религиозные и политические убеждения человека, его этническая принадлежность или данные о состоянии здоровья. Эти изменения позволят компаниям более эффективно обучать ИИ.

Помимо этого, Еврокомиссия (ЕК) планирует пересмотреть определение таких специальных категорий данных, которые подлежат дополнительной защите в соответствии с правилами конфиденциальности. Она также планирует внести изменения, которые касаются понятия "персональные данные", так как псевдонимизированные данные (способ защиты персональных данных, когда реальные идентификаторы заменяются искусственными) не всегда подпадают под защиту GDPR. Отмечается, что правила использования cookie-файлов могут быть упрощены, что позволит сайтам собирать больше информации о пользователях.

По информации Politico, Эстония, Франция, Австрия и Словения выступили против изменения GDPR. Германия же поддерживает пересмотр регламента. Ожидается, что ЕК представит документ 19 ноября, до этого момента в него могут быть внесены изменения.