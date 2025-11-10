В Камчатском крае циклон принесет снег и ветер с порывами до 35 м/с

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Циклон окажет влияние на погоду в Камчатском крае. Ожидаются снег и сильный ветер с порывами до 35 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сразу в нескольких районах ожидаются сильные осадки в виде снега, метель, в прибрежных районах - снег, переходящий в дождь. В горных и предгорных районах ожидается налипание мокрого снега. На дорогах - гололедица. Прогнозируется ветер в прибрежных районах силой до 25-30 метров в секунду, на крайнем юге - до 30-35 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Уточняется, что непогода придет 11 ноября в Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, а также в Усть-Большерецкий округ, на юг Мильковского округа и местами - в Елизовский округ.

"Ночью 12 ноября непогода распространится на Усть-Камчаткий, Алеутский муниципальные округа и Карагинский муниципальный район. Там ожидается сильный мокрый снег, метель, налипание мокрого снега, а также ветер скоростью до 25-30 метров в секунду", - отметили в ведомстве.

Жителей призвали соблюдать меры предосторожности и стараться не выезжать за пределы населенных пунктов.