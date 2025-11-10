В США резкое похолодание затронет почти треть населения страны

Холодная погода придет в штаты Среднего Запада и Восточного побережья, в том числе южную Флориду

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Арктический фронт принесет резкое похолодание на востоке Соединенных Штатов, которое затронет почти треть населения североамериканской страны. Об этом говорится в сообщении Национальной метеорологической службы США.

Как ожидается, холодная погода в начале этой недели затронет штаты Среднего Запада и Восточного побережья США, в том числе южную Флориду, где традиционная 30-градусная жара, характерная для этого времени года, сменится холодами до 9 градусов.

В ряде штатов температура воздуха будет ниже нормы на 4-12 градусов. Холодный фронт также принесет обильные снегопады, в том числе в штаты Вирджиния, Висконсин, Мичиган и Нью-Йорк, где местами может выпасть до 45 см снега.

Как сообщил телеканал NBC со ссылкой на губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул, власти готовятся к сильному снегопаду, который может принести до 15 см осадков. В частности, будет запущена программа предоставления населению теплых убежищ под названием "Синий код", которая активируется в случае падения температуры ниже ноля. Особое внимание будет уделено расчистке дорог, что крайне важно для автомобилистов штата, где не принято менять летнюю резину на зимнюю из-за мягкого климата.