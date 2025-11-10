Кабмин профинансирует создание инфраструктуры для переработки ТКО

Правительство РФ дополнительно направит более 6 млрд рублей на эти цели в четырех регионах

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно направит более 6 млрд рублей на создание инфраструктуры для переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в четырех регионах. Соответствующее распоряжение подписано, сообщается на сайте кабмина.

"Работа ведется по поручению президента. Свыше 6 млрд рублей будет дополнительно направлено ряду субъектов на реализацию региональных проектов по созданию инфраструктуры для переработки твердых коммунальных отходов. Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Субсидии на условиях софинансирования получат четыре региона, подавшие соответствующие заявки", - говорится в сообщении.

Речь идет о республиках Марий Эл, Мордовия, Дагестан и Курганской области. Отмечается, что господдержка даст возможность осуществить на этих территориях в общей сложности шесть проектов по строительству и реконструкции предприятий по переработке, сортировке, обезвреживанию и утилизации ТКО.

Такая мера ориентирована на создание условий для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечения сортировки и переработки мусора, снижения объема отходов, направляемых на полигоны.

"Региональные мероприятия по созданию инфраструктуры для переработки твердых коммунальных отходов реализуются в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", входящего в новый национальный проект "Экологическое благополучие", - уточняется в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию в 2024 году поручил кабмину предусмотреть в этом нацпроекте формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов в качестве вторичных ресурсов.