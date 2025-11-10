В Приморье планируют создать более 120 добровольных пожарных дружин

Добровольцев смогут привлекать не только для тушения природных пожаров, но и для ликвидации других чрезвычайных ситуаций

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноября. /ТАСС/. Более 120 добровольных пожарных дружин и почти 50 добровольных пожарных команд намерены создать в Приморском крае к середине 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Министр по делам ГОЧС Приморья Александр Златкин во время совещания с руководителями органов исполнительной власти отметил, что уровень пожарной безопасности в некоторых муниципалитетах края обязывает дополнять противопожарные бригады добровольцами. <…> По его словам, согласно планам муниципальных образований, до июля 2026 года в Приморье планируется создать 121 добровольческую пожарную дружину и 49 добровольных пожарных команд", - говорится в сообщении.

Добровольные пожарные дружины и команды будут созданы в каждом муниципальном образовании Приморья. Добровольцев смогут привлекать не только для тушения природных пожаров, но и для ликвидации других чрезвычайных ситуаций.

"Отмечу, что отсутствие контроля за противопожарной обстановкой со стороны глав приводит, в том числе, к палам. Любые отжиги запрещены, при необходимости выкашивайте траву", - заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

На данный момент в регионе зарегистрировано 355 добровольных пожарных формирований численностью свыше 7,6 тыс. человек. В 2025 году было обучено почти 600 человек, на очереди еще свыше 500. Дружины создают в муниципальных образованиях, а также в профильных ведомствах. Среди лидеров - краевые министерства образования, здравоохранения, лесного и сельского хозяйства, казачьи общества.