В "Одноклассниках" запустят цикл публикаций о приемном родительстве и опеке

Социальная сеть "Одноклассники" запустила просветительский проект, приуроченный ко Всемирному дню сирот. Инициатива направлена на то, чтобы рассказать пользователям о жизни детей, оставшихся без попечения родителей, а также о возможностях опекунства и приемного родительства в зрелом возрасте, сообщили в пресс-службе.

Начиная с 10 ноября, в официальных группах благотворительной организации "Детские деревни SOS", фонда "Измени одну жизнь" и портала "Усыновите.ру" будут публиковаться тематические материалы и истории участников проекта.

Благотворительная организация "Детские деревни SOS" подготовила серию публикаций, посвященных проблеме социального сиротства и путям ее решения. В материалах рассказывается, как специалисты помогли женщине вернуть дочь из интерната, а также приводятся реальные примеры, развенчивающие мифы о семьях, оказавшихся в кризисной ситуации.

Фонд "Измени одну жизнь" представит интервью с опекунами старшего возраста, а также публикации, направленные на разрушение стереотипов о детях-сиротах. Особое внимание уделено тому, как представители старшего поколения могут оказать поддержку - сделать пожертвование, стать волонтером или помочь распространять видеоанкеты детей, нуждающихся в семье.

Портал "Усыновите.ру" в серии публикаций расскажет о доступных способах помощи детям, оставшимся без родителей, о приемном родительстве после 50 лет, а также о навыках, необходимых подросткам для самостоятельной взрослой жизни.

Все материалы проекта будут подготовлены в наглядных и понятных форматах, чтобы с ними могли ознакомиться как можно больше пользователей социальной сети.