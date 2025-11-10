{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Москалькова находится на связи с Киевом и МККК по обеспечению удерживаемых курян

Уполномоченный по правам человека сообщила, что в Сумской области остается еще 12 вывезенных во время оккупации жителей Курской области

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что находится на связи с украинской стороной и Международным комитетом Красного Креста (МККК) по вопросам обеспечения необходимыми лекарствами и одеждой удерживаемых на Украине курян.

"Согласно договоренности МККК обеспечивает незаконно и необоснованно удерживаемых на Украине в качестве заложников курян необходимыми лекарствами, одеждой. Мы также знаем, что их посещала [замглавы офиса Владимира Зеленского] Ирина Верещук, что с ними представитель уполномоченного по правам человека Верховной рады. И я постоянно на связи с этими структурами. С точки зрения гуманитарной составляющей пока у нас нет беспокойства", - сказала Москалькова журналистам.

Она сообщила, что, по уточненным данным, сейчас в Сумской области остается еще 12 вывезенных во время оккупации жителей Курской области. "Мы продолжаем диалог и надеемся, что они будут возвращены, репатриированы и смогут в ближайшее время обнять своих близких", - добавила омбудсмен.

