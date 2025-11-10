ВЦИОМ: 24% россиян поддержали ограничение доступа к зарубежным цифровым платформам

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Почти четверть граждан РФ (24%) поддерживают ограничение доступа к иностранным цифровым платформам, еще около трети (30%) относится к таким мерам безразлично. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

"В последние годы в России были введены ограничения на работу ряда зарубежных соцсетей и мессенджеров. Часть платформ заблокирована полностью, часть функционирует с ограничениями доступа. Однозначно поддерживает такие решения каждый четвертый житель страны, треть относится к этому безразлично, против выступают четверо из десяти опрошенных", - говорится в сообщении.

По данным опроса, блокировки и ограничения зарубежных ресурсов в большей степени повлияли на "поколение цифры" (2001 год и позднее). Так, 28% молодежи сильнее других ощутила последствия блокировок. Старшие же поколения, согласно исследованию, явных изменений не заметили, их онлайн жизнь осталась прежней.

34% респондентов отмечают, что блокировки положительно повлияли на развитие отечественных сервисов, 16% граждан видят в этом отрицательное влияние, еще 28% участников опроса не увидели никаких результатов.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-спутник" проходил 10 октября 2025 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.