Эксперт Лимонова: тыква и мед из Приморья пользуются спросом в КНР

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноября. /ТАСС/. Экологически чистые товары и материалы из Приморского края, среди которых морепродукты, тыква, мед, кондитерские изделия, замороженная выпечка и удобрения, пользуются наибольшим спросом на китайском рынке. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Дальний Восток", посвященной роли медиаинструментов в развитии экспортного потенциала предприятий Дальнего Востока на рынке КНР, рассказали спикеры.

"Интересны [в Китае] те продукты, которые имеют эко-ценность: чистые от ГМО и всего прочего - то, что недоступно в массовом производстве, именно оригинальные мелкие производители. У нас есть хорошие производители тыквы, каши из тыквы, все, что можно из нее. Мед, продукция "Рыбомиров", тыква, удобрения, торты, медовики, замороженная выпечка пользуются наибольшим спросом на китайском рынке. Вот такие продукты имеют место быть на уникальности, на том, что это экологически чистые товары, и они помогают здоровью. Есть линейка, туда же входит и производство тканей, все, что шьется из эко-тканей, ну и какие-то нестандартные вещи - рукоделие и все прочее", - рассказала генеральный директор компании "Восточный Мост", эксперт по трансграничной торговле Евгения Лимонова.

Председатель президиума общественного союза предпринимателей Приморья Роман Балашов отметил увеличение интереса со стороны китайских партнеров, однако указал на существующие проблемы, связанные с объемами производства, которые предприниматели из региона могу предоставить.

"Наша задача - довести те меры государственной поддержки, которые есть у нас на территории. И мы своей командой делали апробирование интереса нашей продукции нашим китайским друзьям. Мы встречали делегации, они приезжали, мы их возили по нашим всем крупным производствам, но и не только крупным. Отметили, что есть большой интерес, но есть небольшие проблемы в плане объема производства, который могут наши предприниматели предоставить", - сказал он.

По словам Балашова, необходимы дополнительные меры поддержки. "Рынок интересен [Китаю], но необходимы еще дополнительные меры поддержки нашим производителям на стороне Приморского края. Особенно, конечно же, денежные средства. Мы знаем, что у нас есть меры поддержки, но они ограничены по сумме предпринимателей в Приморском крае. И, соответственно, нужны где-то суммы намного больше", - указал он.