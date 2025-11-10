Лариса Долина не пришла на слушание дела о хищении в суд Балашихи

БАЛАШИХА /Московская область/, 10 ноября. /ТАСС/. Балашихинский городской суд Московской области приступил к слушанию уголовного дела о мошенничестве на 317 млн рублей с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, певица на заседание не явилась.

При этом в суде ее представитель заявила о проведении процесса в закрытом режиме.

Вместе с тем суд запретил фото- и видеосъемку процесса по просьбе потерпевших и их представителей.

На скамье подсудимых четверо фигурантов: сотрудница одной из столичных библиотек Анжела Цырульникова, ранее судимые уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа, который утверждает, что сам стал жертвой обмана. Его карта была одной из тех, на которую певица переводила деньги. По словам фигуранта, об обмане певицы он ничего не знал, денег не получал, оформил карту по просьбе друга и стал так называемым дроппером - человеком, сознательно или случайно предоставившим банковские реквизиты мошенникам для проведения незаконных операций.

Как стало известно в суде, Каменецкий и Леонтьев ранее неоднократно были судимы в том числе за разбой и вымогательство.

13 августа прошлого года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные счета мошенников, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Позже на основании решения Хамовнического суда по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной.