Акселератор по укреплению цивилизационной идентичности стартует в ВятГУ

КИРОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Вятский государственный университет запускает в ноябре акселератор для студенческой молодежи. Программа направлена на осмысление и укрепление цивилизационной идентичности и ценностного суверенитета российского народа. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Наша цель - осмысление и укрепление цивилизационной идентичности и ценностного суверенитета российской студенческой молодежи. Мы планируем достичь этого с помощью деятельностного участия в акселераторе, который направлен на создание и распространение практик по продвижению российского цивилизационного кода", - отметила и.о. зав. кафедрой русского языка, культуры речи и методики обучения, организатор акселератора Елена Щербинина.

По ее словам, эти практики направлены на формирование патриотов, способных к коллективной работе, созиданию и совершенствованию мира вокруг себя, ценящих и развивающих национально-культурное многообразие, верных традиционным нравственным нормам, создающих крепкие семьи и видящих в служении высшую форму самореализации.

Отмечается, что акселератор будет включать образовательно-просветительский марафон, проектно-образовательный интенсив по разработке авторских социальных проектов, реализацию студенческими командами авторских проектов и научно-методическую конференцию, направленную на осмысление практик укрепления цивилизационных основ и традиционных духовно-нравственных ценностей.

"Результаты проведения мероприятия направлены на формирование патриотичной и социально ответственной личности, которая признает и отстаивает право государства и общества самостоятельно определять и защищать свою систему ценностей, которая составляет основу цивилизационной идентичности", - добавил директор Института гуманитарных и социальных наук Алексей Костин.

Организаторы выразили надежду, что активное участие студенческой молодежи в преобразовании окружающего мира на основе общероссийского цивилизационного кода укрепит их гражданско-патриотические ценностные позиции.

Материал создан при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.