{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пассажиров парома Sea Bridge начали отправлять в Россию авиарейсами

Гендиректор компании "СВС шиппинг" Сергей Туркменян отметил, что граждан РФ отправляют на родину по мере приобретения билетов

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Компания-оператор парома Sea Bridge, который вернулся в Трабзон после невозможности высадить пассажиров в Сочи, начала отправку россиян домой авиарейсами. Об этом заявил ТАСС генеральный директор компании "СВС шиппинг" - организатора данного маршрута, Сергей Туркменян.

"Их отправляют на родину по мере приобретения билетов", - сказал Туркменян.

Паром Seabridge вышел в первый с 2011 года рейс из турецкого Трабзона в Сочи вечером 5 ноября. Утром 6 ноября он встал на рейд российского порта, ожидая согласования на заход в него. На его борту 20 пассажиров: 2 гражданина Турции и 18 - РФ. Судно было возвращено из-за проблем с безопасностью. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что организовать необходимые процедуры в порту Сочи пока невозможно: приоритетной задачей является обеспечение безопасности тех, кто приезжает на отдых.

Теги
ТурцияРоссия
Останина сообщила о негативном воздействии на детей через Likee и "Роблокс"
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства пояснила, что на детскую психику влияют через страх, внушение и манипуляции, неумение отличать виртуальное от реального
Читать полностью