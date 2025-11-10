В Самарской области завели дело после обнаружения у мужчины гранаты

САМАРА, 10 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Самарской области возбудили уголовные дела о приобретении и хранении, а также о сбыте взрывных устройств после обнаружения у местного жителя осколочной гранаты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, ручную осколочную гранату Ф-1 обнаружили в кармане кофты, оставленной на диване в одном из кафе региона. Задержаны двое жителей Самарской области, одного из которых подозревают в сбыте, а другого - в приобретении и хранении взрывного устройства. Первый фигурант пояснил, что продал гранату для браконьерского лова рыбы. Задержанный за хранение гранаты оказался ранее судимым за кражу, угон и вождение в состоянии опьянения.

"В отношении 41-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). В отношении 48-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств)", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.